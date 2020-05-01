Воробьев поручил обеспечить запас масок в подмосковных аптеках

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил региональным аптекам обеспечить запас медицинских масок. Об этом сообщает ТАСС.

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Соответствующее постановление было подписано главой региона в пятницу. Также в постановлении содержится поручение региональному управлению Федеральной антимонопольной службе вести контроль за стоимостью масок.

Ранее сегодня стало известно, что в Подмосковье вводится масочный режим. До 12 мая маски в регионе необходимо носить в рекомендательном порядке, после 12 мая требование станет обязательным.

По данным сайта "Подмосковье сегодня", за минувшие сутки в регионе обнаружили 797 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заразившихся составило 12507 человек, из которых кончались 109.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:АптекиПодмосковье
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