Ни шагу без маски! Купленной в Подмосковье по спекулятивной цене

О намерении ввести обязательное ношение масок при выходе из дома всеми жителями региона объявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он написал в соцсетях, что получил соответствующее предписание главного санитарного врача. По словам Воробьева, жители будут обязаны на постоянной основе носить маски в общественном транспорте, магазинах и «везде, где человек соприкасается с другими». Когда ношение масок станет обязательным для всех жителей Подмосковья, губернатор не уточнил, вероятно, понимая, что купить их либо негде, либо не на что. Он указал, что власти региона окажут максимальное содействие в том, чтобы медицинские маски появились в аптеках и магазинах, и обещал, что «контроль будет ужесточаться поэтапно». До сего дня обязательным или рекомендованным ношение масок в общественных местах сделали власти 19 российских регионов.

Единства мнений о пользе ношения маски или, наоборот, вреде от нее в сложившихся коронавирусных условиях нет и близко. Так, Всемирная организация здравоохранения утверждает, что маски необходимы лишь больным людям, медработникам и тем, кто ухаживает за больными. Кроме того, тканевые маски не рекомендуются ни при каких обстоятельствах, поскольку лишь создают среду для размножения бактерий, - говорится на сайте ВОЗ. Российский Минздрав считает несколько иначе: «Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в общественном транспорте, а также при уходе за больным, но она нецелесообразна на открытом воздухе. Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит», - отмечается на сайте ведомства.

Если говорить о Подмосковье, то автор этих строк обошел несколько окрестных аптек, и ни в одной из них масок в продаже не обнаружилось. А вот примеры цен на маски в интернете: магазин «Озон» - 1850 рублей за 50 штук, т.е. 37 рублей за маску; сеть «Фикспрайс» - 149 рублей за пять штук, т.е. 30 рублей (без 20 копеек) за единицу. Носить их можно не более 2-х часов. Численность населения Подмосковья, по данным Росстата, составляет 7 690 863 человек. Если каждый из них купит хотя бы одну маску за 30 рублей, получится 230 с лишним миллионов рублей.

Ну, и вытекающий из всего этого вопрос: с учетом полной недоказанности пользы от ношения масок здоровыми людьми и взлетевшими ценами на них кому выгодно внедрение обязательного ношения масок всеми гражданами, каковые решения приняты губернаторами целого ряда российских регионов, включая Подмосковье?

Кто в доле?

