Маски станут обязательными в Подмоскьвье с 12 мая

Между тем, эффективность ношения масок, особенно не обеспечивающих герметичность, ставится многими специалистами под вопрос. Так, МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендовала ранее вообще отказаться от ношения защитных масок на улице. Информация опубликована на сайте ведомства.

Как отмечалось, ношение маски на улице полезно дышать свежим воздухом. В МЧС уточнили, что маска полезна в местах, где может быть большое скопление людей: в магазинах, транспорте. В первую очередь маска необходима уже заболевшим, чтобы не распространять вирус на окружающих.

Как сообщает сайт «Подмосковье Сегодня», за последние сутки в области идентифицировано 797 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на данный момент в регионе зафиксировано 12 507 случаев заболевания. Умерли 109 человек, выздоровели 458 заболевших.

