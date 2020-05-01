Маски станут обязательными в Подмоскьвье с 12 мая

Надевать маски в Московской области придётся в обязательном порядке с 12 мая при посещении мест общего пользования. Об этом информирует оперативный штаб Подмосковья по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. До 12 мая маски в регионе необходимо носить в рекомендательном порядке.

Речь идёт обо всех объектах розничной торговли, аптеках, общественном транспорте, включая такси, а также всех предприятиях, которые не приостановили работу в условиях пандемии коронавируса, медицинских учреждениях. Распоряжение подписал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

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Между тем, эффективность ношения масок, особенно не обеспечивающих герметичность, ставится многими специалистами под вопрос. Так, МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендовала ранее вообще отказаться от ношения защитных масок на улице. Информация опубликована на сайте ведомства.

Как отмечалось, ношение маски на улице полезно дышать свежим воздухом. В МЧС уточнили, что маска полезна в местах, где может быть большое скопление людей: в магазинах, транспорте. В первую очередь маска необходима уже заболевшим, чтобы не распространять вирус на окружающих.

Как сообщает сайт «Подмосковье Сегодня», за последние сутки в области идентифицировано 797 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на данный момент в регионе зафиксировано 12 507 случаев заболевания. Умерли 109 человек, выздоровели 458 заболевших.

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ФОТО: РИА Новости/Виктор Толочко
ТЕГИ:ПодмосковьеКоронавирусЗащитная маска
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