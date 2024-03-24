Воробьев: оставленные в «Крокусе» машины и вещи начнут выдавать вечером

«Вещи, оставленные в гардеробе «Крокуса», вместе со следствием начнем выдавать сегодня с 18.00 - правоохранительный блок дал нам разрешение», - написал губернатор.

По его словам, в первую очередь вещи смогут забрать те, у кого есть гардеробная бирка.

Вместе с ГИБДД власти региона обзванивают собственников автомобилей на парковке у «Крокуса». Там находятся 383 транспортных средства, уточнил Воробьев.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Погибли 133 человека, 152 пострадали, передает «Радиоточка НСН».

