Воробьев: оставленные в «Крокусе» машины и вещи начнут выдавать вечером
Оставленные в гардеробе «Крокус Сити Холла» вещи, а также машины на парковке можно будет забрать вечером 24 марта, сообщил в своем Telegram-канале глава Подмосковья Андрей Воробьев.
«Вещи, оставленные в гардеробе «Крокуса», вместе со следствием начнем выдавать сегодня с 18.00 - правоохранительный блок дал нам разрешение», - написал губернатор.
По его словам, в первую очередь вещи смогут забрать те, у кого есть гардеробная бирка.
Вместе с ГИБДД власти региона обзванивают собственников автомобилей на парковке у «Крокуса». Там находятся 383 транспортных средства, уточнил Воробьев.
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Погибли 133 человека, 152 пострадали, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru