Опубликованы кадры работы Путина в первые часы после теракта

Появилось видео работы президента России Владимира Путина в первые минуты и часы после террористического акта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Кадры опубликовал журналист программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

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На видео глава государства получает доклады от разных ведомств. Перед президентом отчитываются по ситуации с «Крокусом».

«Одиннадцать человек задержаны?» - говорит Путин собеседнику в одном из фрагментов.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил соболезнования родственникам погибших в «Крокусе» и пообещал отомстить за жертв.

Нападение на «Крокус» произошло вечером 22 марта. Погибли 133 человека, в том числе пять детей, 152 пострадали, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:ТерактВладимир Путин

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