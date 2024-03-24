Опубликованы кадры работы Путина в первые часы после теракта
Появилось видео работы президента России Владимира Путина в первые минуты и часы после террористического акта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Кадры опубликовал журналист программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
На видео глава государства получает доклады от разных ведомств. Перед президентом отчитываются по ситуации с «Крокусом».
«Одиннадцать человек задержаны?» - говорит Путин собеседнику в одном из фрагментов.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил соболезнования родственникам погибших в «Крокусе» и пообещал отомстить за жертв.
Нападение на «Крокус» произошло вечером 22 марта. Погибли 133 человека, в том числе пять детей, 152 пострадали, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru