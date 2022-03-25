Воробьев: Метро появится в городах Подмосковья

Губернатор Московской области заявил, что Подмосковье находится в постоянном диалоге со столичными властями по вопросу строительства метро и со временем метро будет в ряде городов региона, сообщает телеканал 360.

Об этом он рассказал в пятницу на встрече с курсантами в центре «Авангард».