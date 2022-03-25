Воробьев: Метро появится в городах Подмосковья
Губернатор Московской области заявил, что Подмосковье находится в постоянном диалоге со столичными властями по вопросу строительства метро и со временем метро будет в ряде городов региона, сообщает телеканал 360.
Об этом он рассказал в пятницу на встрече с курсантами в центре «Авангард».
Воробьёв также напомнил, что метро уже существует в подмосковных Котельниках Реутове, Новокосине, Люберцах, а на очереди — Долгопрудный.
Ранее президент фонда «Фонд региональных и общественных связей» Александр Толкачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал как в Подмосковье помогают беженцам из Донбасса.
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