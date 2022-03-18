Все эскалаторы в московском метро пройдут экспертизу на безопасность

Объявлен открытый конкурс на оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности эскалаторов столичного метрополитена. Компании-подрядчику предстоит провести 1225 экспертиз и технических испытаний объектов за 3 года.

Руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков заявил: «Обеспечение бесперебойной работы и безопасности пассажиров – ключевые задачи "подземки", поэтому важно, чтобы компания, которая будет проверять работу эскалаторов, имела соответствующую квалификацию и могла предоставить гарантию исполнения обязательств по контракту».

Начальная стоимость работ по лоту – 224 миллиона рублей. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 1 апреля.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Департамент По Конкурентной Политике
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