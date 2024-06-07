Воробьев допустил, что на месте «Крокуса» может появиться сквер с памятником
Концепция благоустройства подготовлена для территории, на которой находится концертный зал «Крокус Сити Холл», подвергшийся террористической атаке в марте. Об этом заявил глава Московской области Андрей Воробьев в беседе с РБК в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Губернатор подчеркнул, что на месте «Крокуса» в Красногорске могут обустроить сквер с памятником. Однако финальное решение по территории будет зависеть от владельца объекта компании Сrocus Group Араза Агаларова. Сроки реализации проекта пока не определены.
«Но мы не хотим откладывать это в долгий ящик, идет обсуждение», — подчеркнул Воробьев.
При этом в Crocus Group отметили, что говорить о каких-либо вариантах благоустройства до результатов соответствующих экспертиз здания преждевременно.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта, в результате погибли 145 человек, пострадали более 500, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Обвиняемыми по делу о террористической атаке проходят 20 человек, пишет Ura.ru.
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