Воробьев допустил, что на месте «Крокуса» может появиться сквер с памятником

Губернатор подчеркнул, что на месте «Крокуса» в Красногорске могут обустроить сквер с памятником. Однако финальное решение по территории будет зависеть от владельца объекта компании Сrocus Group Араза Агаларова. Сроки реализации проекта пока не определены.

«Но мы не хотим откладывать это в долгий ящик, идет обсуждение», — подчеркнул Воробьев.

При этом в Crocus Group отметили, что говорить о каких-либо вариантах благоустройства до результатов соответствующих экспертиз здания преждевременно.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта, в результате погибли 145 человек, пострадали более 500, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Обвиняемыми по делу о террористической атаке проходят 20 человек, пишет Ura.ru.

