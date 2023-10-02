«Вопросы к Минздраву»: Инфекционист назвал вакцину «Спутник V» неэффективной

«Вопрос обеспечения – это вопрос к Минздраву. Официально никаких заявлений ведомства не было о том, что нарушены поставки или возник какой-то дефицит. Но профессиональное сообщество уже предупредило, что текущая вакцинация от COVID-19 требует применения обновленных вакцин, которые проходят сейчас клинические исследования. Подъем заболеваемости отмечается, но распространяется подтип «пирола», который вызывает заболевание в легкой форме почти у 90% населения. У групп риска могут возникать тяжелые течения. Предыдущие версии той же «Спутник V» могут демонстрировать недостаточную эффективность, особенно у групп высокого риска», - отметил он.

Собеседник НСН подчеркнул, что сегодня в приоритете у граждан должна быть вакцинация против гриппа, который атакует ряд регионов. В Москве и Санкт-Петербурге уже значительно возросло число госпитализаций.

«В настоящее время актуальной является вакцинация от гриппа. Профилактика гриппа должна проводиться фактически в любом возрасте при отсутствии индивидуальных противопоказаний. Грипп к нам уже пришел, но пока не так активно распространился. Поэтому важно подготовиться. Эта инфекция была вытеснена коронавирусной, но теперь возвращается, а иммунитет от гриппа не такой долгосрочный – до двух лет. В некоторых регионах уже превышен эпидемический порог заболеваемости. Пока ситуация не требует ограничительных мер, но Роспотребнадзор будет принимать решения на местах. Растет число госпитализаций в крупных городах, включая Москву и Санкт-Петербург»,- рассказал он.

В ближайшее время в Москве пройдут клинические исследования обновленной вакцины от COVID-19. Институт Гамалеи разработал новую вакцину. В ближайшее время начнутся ее клинические испытания. Отмечается, что большинство заболевших коронавирусом в Москве заразились подштаммом «омикрона» XBB.1.9. Заболевание протекает как обычная простуда, передает «Радиоточка НСН». Дата выпуска обновленной вакцины не приводится.