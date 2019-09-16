«Вопрос веры». Аналитик назвал мессенджеры, которым можно доверить личные данные

Аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин в беседе с НСН в целом согласился с мнением Эдварда Сноудена. Однако, по его словам, если в случае WhatsApp очевидно дурное влияние Facebook на мессенджер, то с Telegram ситуация обстоит немного иначе.

«Эдвард Сноуден, наверное, напоминает о своем существовании, с одной стороны. С другой стороны, он делает себе имя на безопасности. С точки зрения того, что WhatsApp – это дырявое корыто, из которого льются данные, я, наверное, абсолютно соглашусь. Это совершенно небезопасный мессенджер. Вообще все, к чему прикасается Facebook, превращается в достаточно сомнительные продукты. Если мы говорим про Telegram, то с точки зрения утечек он опасен для людей, которые живут вне России. Потому что, на мой взгляд, он подконтролен российскому государству сегодня. То шифрование, которое используется, абсолютно нормально для коммерческого продукта. Поэтому говорить о том, что Telegram хуже или лучше, чем другие мессенджеры нельзя. Он абсолютно такой же», - объяснил он.

Вместе с тем аналитик не согласился с экс-сотрудником американских спецслужб в вопросе безопасности других мессенджеров. Он заявил, что это лишь вопрос, во что верить, хотя по сути все программы приблизительно одинаковые на сегодняшний день.

«Использовать Signal или что-то подобное можно только, если вы верите, что они действительно что-то делают. Я думаю, что на самом деле они имеют примерно плюс-минус такую же защиту, как Telegram. Говорить о том, что это на сегодняшний день панацея, нельзя. Вообще стереотипы живучи. Когда-то, когда был популярен Skype, считалось, что его невозможно прослушать и его не слушают. Это было, мягко говоря, заблуждением. А сегодня такое же заблуждение существует в отношении Telegram и все компании, как официальные, так и неофициальные, которые проводятся по продвижению этого продукта в массы, они, собственно, вокруг безопасности. Я думаю, что пользоваться можно, наверное, чем угодно, но то, что безопасность ваша все равно под вопросом - совершенно однозначно», - рассказал эксперт.

Для тех же, кто все-таки пытается защитить личные данные от нежелательного доступа к ним посторонних лиц, Муртазин посоветовал использовать обычную электронную почту. По его словам, ее уровень шифрования гораздо выше, чем у мессенджеров.

«Есть электронная почта. То есть по сути электронной почты с шифрованием более, чем достаточно. На сегодняшний день, средства коммуникации, которые есть, позволяют защитить данные. Но люди наплевательски относятся к информационной безопасности. Простой пример: iPhone можно взломать уже много лет и получить полный доступ ко всей информации. Причем взломать можно, в том числе, удаленно. Волнует это людей? Да не волнует абсолютно! Пользуются люди зачастую паролями зачастую простыми или вообще не пользуются. Они считают это излишним. То есть, по сути, информация доступна при потере устройства. При этом даже если они теряют устройство, сегодня существует только два производителя на рынке, которые в массовых аппаратах дают возможность защищать свои данные», - заключил собеседник НСН.

Ранее стало известно, что пользователи Instagram смогут делиться контентом с «близкими друзьями» - текстами, фото и видео. Такая возможность появится, благодаря новому мессенджеру под названием Threads (Потоки), к разработке которого приступил Facebook. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в эфире НСН заявил, что новые функции призваны сильнее привязать пользователей к Instagram, пояснил .

