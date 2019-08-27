Сладкая ловушка. Эксперты оценили идею Instagram-мессенджера

Пользователи Instagram смогут делиться контентом с «близкими друзьями» - текстами, фото и видео. Такая возможность появится, благодаря новому мессенджеру под названием Threads (Потоки), к разработке которого приступил Facebook. Пользователи также смогут автоматически публиковать своё местоположение и скорость передвижения, сообщает портал The Verge. Кроме того, Threads будет в автоматическом режиме отмечать статус «онлайн». Приложение уже проходит внутреннее тестирование.

Новые функции призваны сильнее привязать пользователей к Instagram, пояснил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в эфире НСН.

«В первую очередь, надо помнить, что Instagram принадлежит компании Facebook, которая унифицирует свои продукты, помимо первого - WhatsApp, собственный мессенджер и так далее. Соответственно, новые функции и возможность переписываться, это фактически означает создание ещё одного мессенджера с целью привязать людей. Какая-то незначительная часть пользователей уже переписывается в Instagram в силу того, что это удобно, они обсуждают фотографии. Однако таких людей не миллионы, с точки зрения отдельных стран - незначительный процент. Тем не менее, такие любители повышают вовлечённость в продукт. Поэтому такие функции и разрабатываются. Новый мессенджер создают не для конкуренции с тем же WhatsApp , его задача - привязать пользователей, чтобы они не выходили в другие приложения, когда переписываются в Instagram», - отметил собеседник НСН.

Приложение Instagram было запущено в октябре 2010 года первоначально только для мобильных устройств от компании Apple. Оно было предназначено для размещения фотографий и видеороликов. В апреле 2012 года сервис стал доступен для пользователей платформы Android. Тогда же Facebook приобрёл Instagram за один миллиард долларов.

В мае этого года Instagram уже отказался от отдельного приложения для обмена сообщениями Direct, которое разрабатывалось с 2017 года, однако сама идея мессенджера не была похоронена. Предполагается, что Threads может стать конкурентом Snapchat — мобильного приложения обмена сообщениями с прикреплёнными фото и видео, созданного студентами Стэнфордского университета Эваном Шпигелем, Бобби Мёрфи и Реджи Брауном. Переданный контент доступен получателю только некоторое короткое время.

