Мышеловка? В России 40% студентов колледжей учатся на платной основе

У школьников должен быть выбор – идти в колледжи или вузы, поэтому нужно сдавать все четыре ОГЭ, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в пресс-центре НСН.

«У школьников должен быть выбор – идти в колледжи или вузы. А у нас примерно 40% всех студентов колледжей учатся на платной основе. Я хочу предупредить родителей, что сейчас в регионах проводится эксперимент. Ребятам в девятом классе разрешают сдать не четыре ОГЭ, а два, но после этого человек может пойти только в колледж и на те специальности, на которые разрешит региональная власть. Это такая мышеловка, потому что вы можете закрыть ребенку дальнейшее развитие. В Санкт-Петербурге только 10% соблазнились на такую возможность, в Москве – треть, в Липецке половина почти. Лучше сдать четыре экзамена, но дать ребенку возможность двигаться в жизни дальше», - отметил он.

ЕГЭ в России вновь становится одной из самых обсуждаемых тем среди школьников, родителей и педагогов. В 2026 году изменились правила проведения экзаменов, обновились требования по ряду предметов, выросло число участников и одновременно — уровень тревожности среди выпускников. Эксперты всё чаще говорят о том, что подготовка к ЕГЭ превращается для подростков в серьёзное психологическое испытание.

