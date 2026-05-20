Мышеловка? В России 40% студентов колледжей учатся на платной основе
Олег Смолин заявил НСН, что не советует школьникам сдавать два ОГЭ вместо четырех.
У школьников должен быть выбор – идти в колледжи или вузы, поэтому нужно сдавать все четыре ОГЭ, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в пресс-центре НСН.
«У школьников должен быть выбор – идти в колледжи или вузы. А у нас примерно 40% всех студентов колледжей учатся на платной основе. Я хочу предупредить родителей, что сейчас в регионах проводится эксперимент. Ребятам в девятом классе разрешают сдать не четыре ОГЭ, а два, но после этого человек может пойти только в колледж и на те специальности, на которые разрешит региональная власть. Это такая мышеловка, потому что вы можете закрыть ребенку дальнейшее развитие. В Санкт-Петербурге только 10% соблазнились на такую возможность, в Москве – треть, в Липецке половина почти. Лучше сдать четыре экзамена, но дать ребенку возможность двигаться в жизни дальше», - отметил он.
ЕГЭ в России вновь становится одной из самых обсуждаемых тем среди школьников, родителей и педагогов. В 2026 году изменились правила проведения экзаменов, обновились требования по ряду предметов, выросло число участников и одновременно — уровень тревожности среди выпускников. Эксперты всё чаще говорят о том, что подготовка к ЕГЭ превращается для подростков в серьёзное психологическое испытание.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Эвакуация из-за угрозы подтопления объявлена в Армавире
- «За пару дней!»: Как поправки в закон помогут с поставкой орфанных лекарств
- «Пикник», «Алиса» и не только: Фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» пройдет в Санкт-Петербурге
- «Поставьте на 80»: Экономист призвал ЦБ ослабить курс рубля
- В Госдуме заявили, что люди с высшим образованием живут дольше
- Удобно считать: Почему ЕГЭ выгоден чиновникам
- Депутат Смолин призвал сделать ЕГЭ добровольным
- Мышеловка? В России 40% студентов колледжей учатся на платной основе
- Депутат Смолин объяснил, почему 63% школьников уходят в колледжи
- СМИ: Израиль пытался освободить Махмуда Ахмадинежада для смены власти в Иране