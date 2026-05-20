Депутат Смолин объяснил, почему 63% школьников уходят в колледжи

В прошлом году после девятого класса в колледжи ушли 63% ребят, это рекордный показатель, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в пресс-центре НСН.

«По последним данным, в прошлом году после девятого класса в колледжи ушли 63% ребят. Такого не было в советские времена. Причин много, например, прагматическое отношение к образованию. Ребята хотят быстрее получить образование и начать работать. Также есть серьезный разрыв по уровню жизни, как правило, в колледжи уходит ребята из семей с низкими и средними доходами, а таких семей у нас гораздо больше. Около половины ребят заявили, что уходят в колледжи, потому что не хотят сдавать ЕГЭ, не хотят тратить два года. А многие просто не могут найти деньги на репетиторов. В советский период большинство ребят шло в старшие классы, более половины. Очень многие ребята после колледжей стараются поменять специальность, потому что в девятом классе не все могут понять, кем хотят быть. Минус в том, что вузам не хватает инженерных специальностей, ребята уходят в колледжи, мы лишаемся части инженеров, ученых и так далее», - рассказал он.

