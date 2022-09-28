«Вопиющий волюнтаризм»: Звягинцев покинул Союз кинематографистов и жюри кинопремий РФ
Режиссер и сценарист Андрей Звягинцев принял решение покинуть жюри кинематографических премий «Золотой орел» и «Ника», а также вышел из состава Союза кинематографистов России. Он объяснил такое решение нежеланием иметь отношение к «безумным решениям», которые принимаются в России.
Обладатель главного приза Венецианского и лауреат Каннского кинофестивалей распространил соответствующее заявление. Днём ранее Звягинцев заявил о выходе из оскаровской комиссии. По его словам, данный шаг мотивирован теми же резонами, о каких написал в своем письме председатель комиссии Павел Чухрай, также покинувший свой пост.
Звягинцев назвал «вопиющим волюнтаризмом» кулуарное решение части комиссии не выдвигать в этом году фильм от России на премию «Оскар». Причём, почти все члены комиссии узнали о таком решении из публикаций в СМИ.
Режиссер также подверг критике систему единовластного принятия решений в России, военную спецоперацию на Украине, а также заявил об исходе огромного числа россиян с родины. «Модель - один решает за всех - не рабочая, а главное - пагубная», - выразил своё мнение режиссёр.
В то же время, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил о поддержке решения не выдвигать российский фильм на «Оскар» в этом году.
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