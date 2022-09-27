«Зачем посылать?»: Шахназаров сравнил «Оскар» с кинопремией Третьего рейха
Шахназаров сказал в эфире НСН, что считает глупым и нелогичным отправлять на «Оскар картину», которую «отменят без рассмотрения».
Гендиректор киноконцерна «Мосфильм», народный артист РФ Карен Шахназаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, почему Россия отказалась в этом году от выдвижения картин на премию «Оскар».
Ранее стало известно, что председатель Российского оскаровского комитета Павел Чухрай покинул этот пост. Так он отреагировал на решение Киноакадемии об отказе от выдвижения на «Оскар».
«Я тоже состою в этой комиссии и высказался против того, чтобы посылать картину на "Оскар", потому что считаю, что это будет глупостью в сложившейся ситуации. Зачем посылать картину в страну, которая с тобой воюет? Логика-то какая-то должна быть, тем более 100%, что, если бы Россия послала фильм, ей бы тут же отказали, они бы даже рассматривать не стали. У меня в этом нет никаких сомнений, так что комиссия абсолютно правильно сделала. Ну а Павел Григорьевич (Чухрай - прим. НСН) вправе высказывать свою позицию», - сказал Шахназаров.
При этом он сравнил «Оскар» с гипотетической кинопремией Третьего рейха.
«Вы не продвинете российскую культуру тем, что пошлете картину, которую "отменят". Это все равно, что во время Второй мировой войны посылать картину в Германию на приз Третьего рейха. С нами воюют, США очевидно являются лидерами этой кампании», - пояснил гендиректор «Мосфильма».
Шахнахаров считает, что России на время стоит забыть о западных кинофестивалях.
«Ну они же отказывают... К сожалению, вся эта фестивальная жизнь сегодня для нас будет закрыта. Это не плохо или хорошо, это историческая реальность. Конечно, лучше без столкновений и войн, но это уже случилось, и нет смысла рвать волосы на голове. Вот, например, мой фильм "Курьер" был отобран Венецианским фестивалем для официальной программы, где показывают старые известные картины. Не я ее предлагал, а они ее выбрали и включили в программу. Однако, когда начались все эти события, они интеллигентно отказали: "К сожалению, мы не можем показать". Из этого следует, что, если мы будем посылать, они будут отказывать», - посетовал кинорежиссер.
По его мнению, сейчас в мире происходят события «уровня Римской империи», на фоне которых смешно думать об «Оскарах».
«По большом счету, идет столкновение Запада и Востока, а не просто России с Западом. Это глобальный конфликт, другой вопрос, в каких формах он происходит, но надо понимать масштаб события. На этой фоне все эти фестивали, "Оскары" - все это смешно, надо это выкинуть из головы. Сейчас не до этого, однако в нашем обществе до сих пор бытует иллюзия, что все уладится. Однако, это все серьезно, это гигантские исторические события на уровне Римской империи или переселения народов», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
На премию «Оскар» за прошлый год был выдвинут российский короткометражный мультфильм «БоксБалет» Антона Дьякова. Однако режиссеру не дали визу и он не смог посетить, проходившую в марте 2022 года в Лос-Анджелесе 94-ю Церемония вручения наград Американской киноакадемии.
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