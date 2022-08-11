Вооруженный житель Уфы захватил подвал и отключил жильцам воду
Вооруженный житель Уфы захватил подвал многоквартирного жилого дома и отключил воду проживающим в нем людям, сообщает «РЕН ТВ».
Так он попытался вынудить жильцов выкупить подвальное помещение. Инцидент произошел по адресу Карла Маркса, 60/2. Изначально злоумышленник предлагал жильцам купить подвал за 20 миллионов рублей. После отказа собственников квартир он стал отключать воду, оставляя без нее людей несколько раз в неделю.
К решению проблемы подключились полицейские и управляющая компания. МВД Башкортостана проводит проверку.
Ранее священник храма Казанской Песчанской иконы Божией Матери в Измайлово заявил, что в храме был задержан вооруженный мужчина в женском платье.
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