Вооруженный мужчина ограбил ломбард в ТЦ «РИО» в Москве

Неизвестный мужчина, угрожая ножом, ограбил ломбард в торговом центре «РИО» в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичную полицию.

После ограбления мужчина скрылся. В настоящее время полиция занимается его розыском.

По данным полиции, пострадавших в инциденте нет. Сумма нанесенного ущерба уточняется.

ТЦ «РИО» находится на юго-западе Москвы. Недалеко от центра находится дом студентов и аспирантов МГУ.

