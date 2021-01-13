Вооруженный мужчина ограбил ломбард в ТЦ «РИО» в Москве
13 января 202121:12
Неизвестный мужчина, угрожая ножом, ограбил ломбард в торговом центре «РИО» в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичную полицию.
После ограбления мужчина скрылся. В настоящее время полиция занимается его розыском.
По данным полиции, пострадавших в инциденте нет. Сумма нанесенного ущерба уточняется.
ТЦ «РИО» находится на юго-западе Москвы. Недалеко от центра находится дом студентов и аспирантов МГУ.
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13 января 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru