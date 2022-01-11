Вооруженного мужчину в женском платье задержали в московском храме

Священник храма Казанской Песчанской иконы Божией Матери в Измайлово, заместитель благочинного Рождественского округа Москвы Иоанн Паскевич заявил, что в храме был задержан вооруженный мужчина в женском платье, сообщает РИА Новости.

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По его словам, инцидент произошёл 10 января. Священник отметил, что мужчина с бородой, вооружённый ножами, был быстро обезврежен охраной храма, никто не пострадал.

«Он не успел ни на кого напасть... в больницу его передали», - заключил священник.

Ранее в московском районе Перово молодые люди украли деньги из ящика с пожертвованиями в храме Спаса Нерукотворного образа.

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ФОТО: flickr.com // Деловое сообщество
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