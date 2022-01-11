Вооруженного мужчину в женском платье задержали в московском храме

По его словам, инцидент произошёл 10 января. Священник отметил, что мужчина с бородой, вооружённый ножами, был быстро обезврежен охраной храма, никто не пострадал.

«Он не успел ни на кого напасть... в больницу его передали», - заключил священник.

Ранее в московском районе Перово молодые люди украли деньги из ящика с пожертвованиями в храме Спаса Нерукотворного образа.