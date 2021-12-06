Мясников высмеял ученых, создавших жвачку от коронавируса

Жвачка никогда не заменит вакцину от коронавируса, но будет пользоваться большей популярностью из-за противников вакцинации, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» врач и телеведущий Александр Мясников.

Ранее группа американских ученых разработала ограничивающее распространение коронавируса средство в виде жевательной резинки. По словам руководителя группы Генри Дэниелла, COVID-19 размножается в слюне, а жвачка способна нейтрализовать вирус.