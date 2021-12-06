Мясников высмеял ученых, создавших жвачку от коронавируса
Вирус попадает в организм через носоглотку, и жвачка не сможет предотвратить этот процесс, напомнил доктор Мясников.
Жвачка никогда не заменит вакцину от коронавируса, но будет пользоваться большей популярностью из-за противников вакцинации, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» врач и телеведущий Александр Мясников.
Ранее группа американских ученых разработала ограничивающее распространение коронавируса средство в виде жевательной резинки. По словам руководителя группы Генри Дэниелла, COVID-19 размножается в слюне, а жвачка способна нейтрализовать вирус.
«Не хочу долго на эту тему распространяться. Просто помните, что коронавирус попадает не в рот со слюной, а в носоглотку, это именно респираторное заболевание. Поэтому даже если блокировать его в слюне, это никак не повлияет сильно на общую обстановку с респираторной инфекцией. Всё, что применяется местно, в виде спрея или капель в нос, может работать, та же новая назальная вакцина «Спутник V». Поэтому жвачка никогда вакцину не заменит. Но спросом она стопроцентно будет пользоваться больше, чем прививка, потому что антиваксеры устроили цирк с вакцинацией, а жвачка – вроде как жуешь, приятно, и воображаемая защита», - пояснил Мясников.
Ранее член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что пока рано говорить о том, что «омикрон» станет последним штаммом коронавируса.
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