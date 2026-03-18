«Вонь и потоп!»: В Тюмени залило многоэтажку, а Поварово задыхается от нечистот
В Тюмени посыпался 16-этажный дом, который залило растаявшим снегом, а в подмосковном Поварово «нарисовали» ремонт коллектора.
Социальный проект Национальной Службы Новостей «Кривая линия» получает в начале весны жалобы от жителей из разных уголков России – от Калининградской области до Сибири.
Так, высотный дом в Тюмени на днях пережил потоп и теперь его жильцы боятся обрушения. Ну а поселок Поварово в Подмосковье задыхается из-за проблем с канализацией.
***
Жители 16-этаждного дома на улице Мебельщиков в Тюмени в начале весны пережили ЧП. Управляющая компания решила не убирать снег с общих балконов, а протекающий чердак не ремонтировали с сентября. В итоге весеннее солнце само растопило снег, что вылилось в грандиозный потоп. Теперь люди боятся, что подмытые водой кирпичные стены просто обрушатся на головы прохожих.
«Они видели погодные условия, прекрасно понимали, что у нас куча снега на общих балконах, и они его не убрали. Все резко начало таять, и случился просто дикий потоп, вода стояла на этажах, а над входной группой в подъезд штукатурка отпала. Там все насквозь пропитано водой было, сейчас уже потихоньку начинает подсыхать, остались только последствия. Кирпичная кладка разрушается, кое-где уже кирпичи отходят, отпадают. Конкретных действий со стороны УК не предпринято по сей день. У соседей, квартиры которых залито, проблемы тоже не решены. У нас в доме пять подъездов, и ситуация везде одинаковая. Это, как минимум, опасно, потому что кирпич может просто упасть на голову прохожему», - возмутилась одна из жительниц залитого дома.
Мы обратились к властям Тюмени с просьбой разобраться в ситуации и предотвратить возможную катастрофу.
***
У жителей дачного поселка Поварово в 50 км от Москвы другая проблема. Больше года назад там затеяли ремонт канализационного коллектора, его раскопали и так и оставили. В итоге жители сразу нескольких домов тонут в нечистотах, которым просто некуда течь. При этом на бумаге ремонт завершен, и никто не собирается исправлять ситуацию.
«Проблема началась еще в 2024 году, когда они полностью переделывали систему теплоснабжения. Там было что-то связано с повреждением коллектора и его засором. Они решили полностью весь этот участок вскрыть, и до сих пор не могут решить эту проблему. Администрация обещала нанять подрядчика для ремонта коллектора, датой завершения работ указали конец декабря 2025 года. Они приехали, что-то там поделали для фотосессии и уехали, но до сих пор проблема сохраняется. Дома, которые у нас на участке находятся во втором микрорайоне, до сих пор заливает этими всеми нечистотами». Страдает этого не менее 15 домов. Раньше стоял запах нечистот над этой ямой, а сейчас началась невыносимая вонь. Это все перетекло в подъезды, и теперь невыносимо стало дышать. Даже приходится двери подъезда оставлять открытыми, чтобы он проветривался», - рассказал НСН один из местных жителей.
Мы попросил губернатора Подмосковья разобраться с несуществующим ремонтом в Поварово.
***
Для того чтобы отправить жалобу в «Кривую линию», следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте NSN.FM и подробно рассказать о своей проблеме.
Ваше обращение тщательно изучат журналисты информационного агентства. О самых сложных и актуальных проблемах мы расскажем на сайте НСН и в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
О вашей проблеме узнают более трех миллионов человек. «Кривую линию НСН» слушают более чем в ста городах России. Мы вам поможем!
Горячие новости
- Экологи объяснили призыв Матвиенко к «показательной порке» в Минприроды
- Белый дом назвал «смехотворными» обвинения в давлении на Трампа
- Отец задержанного археолога Бутягина считает, что его заманили в Польшу
- Детокс рынка: Как сбои в работе интернета отразятся на такси
- «Бессмысленно»: Свинцов после исключения из ЛДПР оценил перспективы переизбрания
- Продажи CD-дисков на Wildberries выросли на 70%
- Во Франции заявили, что Сафонов разрушил карьеру Шевалье в «Пари Сен-Жермен»
- Глава Минобороны РФ проинспектировал подразделения группировки «Север»
- «Вонь и потоп!»: В Тюмени залило многоэтажку, а Поварово задыхается от нечистот
- Путин назвал подвигом результаты россиян на Паралимпиаде-2026