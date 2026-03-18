«Вонь и потоп!»: В Тюмени залило многоэтажку, а Поварово задыхается от нечистот

Жители 16-этаждного дома на улице Мебельщиков в Тюмени в начале весны пережили ЧП. Управляющая компания решила не убирать снег с общих балконов, а протекающий чердак не ремонтировали с сентября. В итоге весеннее солнце само растопило снег, что вылилось в грандиозный потоп. Теперь люди боятся, что подмытые водой кирпичные стены просто обрушатся на головы прохожих.

«Они видели погодные условия, прекрасно понимали, что у нас куча снега на общих балконах, и они его не убрали. Все резко начало таять, и случился просто дикий потоп, вода стояла на этажах, а над входной группой в подъезд штукатурка отпала. Там все насквозь пропитано водой было, сейчас уже потихоньку начинает подсыхать, остались только последствия. Кирпичная кладка разрушается, кое-где уже кирпичи отходят, отпадают. Конкретных действий со стороны УК не предпринято по сей день. У соседей, квартиры которых залито, проблемы тоже не решены. У нас в доме пять подъездов, и ситуация везде одинаковая. Это, как минимум, опасно, потому что кирпич может просто упасть на голову прохожему», - возмутилась одна из жительниц залитого дома.

Мы обратились к властям Тюмени с просьбой разобраться в ситуации и предотвратить возможную катастрофу.

***

У жителей дачного поселка Поварово в 50 км от Москвы другая проблема. Больше года назад там затеяли ремонт канализационного коллектора, его раскопали и так и оставили. В итоге жители сразу нескольких домов тонут в нечистотах, которым просто некуда течь. При этом на бумаге ремонт завершен, и никто не собирается исправлять ситуацию.

«Проблема началась еще в 2024 году, когда они полностью переделывали систему теплоснабжения. Там было что-то связано с повреждением коллектора и его засором. Они решили полностью весь этот участок вскрыть, и до сих пор не могут решить эту проблему. Администрация обещала нанять подрядчика для ремонта коллектора, датой завершения работ указали конец декабря 2025 года. Они приехали, что-то там поделали для фотосессии и уехали, но до сих пор проблема сохраняется. Дома, которые у нас на участке находятся во втором микрорайоне, до сих пор заливает этими всеми нечистотами». Страдает этого не менее 15 домов. Раньше стоял запах нечистот над этой ямой, а сейчас началась невыносимая вонь. Это все перетекло в подъезды, и теперь невыносимо стало дышать. Даже приходится двери подъезда оставлять открытыми, чтобы он проветривался», - рассказал НСН один из местных жителей.

Мы попросил губернатора Подмосковья разобраться с несуществующим ремонтом в Поварово.