Плесень, «кофе» и потоп: Город Сокол жалуется на воду, а в Подольске залило дом

45-тысячный город Сокол находится в 40 километрах от Вологды и считается третьим по величине в области, однако это не уберегло его от серьезных проблем с водой. Жители Архангельской улицы и прилегающего микрорайона стали заложниками парадокса. Девять месяцев назад здесь сменили старый, прохудившийся трубопровод на новый, но с этого момента из кранов вместо нормальной горячей воды течет «кофе».

«Прошлой весной меняли магистральный трубопровод. После его замены в целом районе города из кранов пошла очень грязная горячая вода, напоминающая по цвету кофе. Это продолжается до сих пор. Мы много куда обращались и получили ответ, что решение проблемы запланировано на 2028 год. Видимо, предполагается, что до этого момента весь микрорайон будет жить с такой водой из-под крана. Парадокс в том, что когда был старый, изношенный трубопровод, вода шла чистая и хорошая, а как его поменяли, она стала грязной, пользоваться ею невозможно. В итоге практически все поставили водонагреватели и горячей водой почти не пользуются, хотя в квитках за эту услугу берут по полной. Делают промывку по заявкам, но она не дает результата. Никаких перерасчетов не делают. Говорят - только по заявлениям, но это же бред, ведь все знают о проблеме», - возмутился в беседе с НСН один из местных жителей.

Мы попросили власти Вологодской области разобраться в ситуации.

А в подмосковном Подольске другая проблема. После ремонта крыши в 2014 году жители верхних этажей одного из домов в микрорайоне Кутузово стали страдать от постоянных потопов. Жить в квартирах невозможно из-за грибка и плесени, однако местные власти никак не могут решить проблему, обострившуюся этой снежной зимой.

«Наш дом 1949-го года постройки, в 2014 году провели капитальный ремонт с заменой кровли, после которого крыша стала протекать. Эта проблема касается двух квартир на втором этаже, а с этой весны – двух подъездов, которые залило при тающем снеге. Это происходит и в снег, и в дождь, всегда при выпадении осадков. В этом году зима была очень снежной, видимо, крыша прогнулась и нас очень сильно залило, после чего в марте снег на крыше все-таки почистили. Квартиру заливает, она стала непригодной для жизни, появились плесень, грибы. Фасад дома активно разрушается и обваливается, в подъездах страшно ходить – вода размывает перекрытия. За много лет мою квартиру ни разу не ремонтировали. Я ремонтировала за свой счет и два раза были судебные разбирательства. Никто к нам не приезжает. Я делала микологическую экспертизу, в 600 раз было превышение, меняла полы полностью, делала ремонт и дальше все по новому кругу. Я не знаю уже, куда бежать и где отставить свои права», - заявила НСН хозяйка одной из залитых квартир.

Мы попросили губернатора Московской области помочь жителям «дырявого» дома.