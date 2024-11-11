Информация о монашестве не будет считаться пропагандой чайлдфри

Распространение информации о монашестве и монашеском образе жизни не будет наказываться как пропаганда чайлдфри – отказа иметь детей. Такую поправку комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил ко второму чтению законопроекта о введении административного наказания за пропаганду бездетности. Эьто следует из таблицы поправок, опубликованной в базе данных нижней палаты.

Депутаты от фракции «Новые люди» Ксения Горячева и Владимир Плякин ранее подготовили поправки в законопроект о запрете пропаганды отказа от детей, передает РБК.

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Так, депутаты предложили внести три исключения: если отказ от деторождения связан с медпоказаниями, религией или материальными трудностями. В этих случаях, уверены депутаты, отказ от детей не должен считаться пропагандой при распространении этой информации.

Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект от запрете пропаганды чайлдфри.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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