Информация о монашестве не будет считаться пропагандой чайлдфри

Распространение информации о монашестве и монашеском образе жизни не будет наказываться как пропаганда чайлдфри – отказа иметь детей. Такую поправку комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил ко второму чтению законопроекта о введении административного наказания за пропаганду бездетности. Эьто следует из таблицы поправок, опубликованной в базе данных нижней палаты.

Депутаты от фракции «Новые люди» Ксения Горячева и Владимир Плякин ранее подготовили поправки в законопроект о запрете пропаганды отказа от детей, передает РБК.