Милонов объяснил, против кого направлен запрет пропаганды чайлдфри

Чайлдфри является осознанным политическим движение с определёнными политическими задачами и целями. Об этом NEWS.ru заявил зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

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По его словам, законопроект о запрете пропаганды чайлдфри направлен против тех, кто считает бездетность ценностью.

«В английском есть чайлдлесс — жизнь без детей, а чайлдфри — это свободные от детей. Понимаете разницу? Без детей и свобода от детей. Свобода в данном случае считается ценностью», - сказал депутат.

Милонов добавил, что данный запрет - это борьба государства против «фриков и ненормальных».

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что законопроект, запрещающий пропаганду чайлдфри в РФ, не навязывает женщине деторождение, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости//Максим Блинов
ТЕГИ:ЗапретЗаконопроектВиталий МилоновГосдума

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