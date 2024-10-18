Милонов объяснил, против кого направлен запрет пропаганды чайлдфри
Чайлдфри является осознанным политическим движение с определёнными политическими задачами и целями. Об этом NEWS.ru заявил зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.
По его словам, законопроект о запрете пропаганды чайлдфри направлен против тех, кто считает бездетность ценностью.
«В английском есть чайлдлесс — жизнь без детей, а чайлдфри — это свободные от детей. Понимаете разницу? Без детей и свобода от детей. Свобода в данном случае считается ценностью», - сказал депутат.
Милонов добавил, что данный запрет - это борьба государства против «фриков и ненормальных».
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что законопроект, запрещающий пропаганду чайлдфри в РФ, не навязывает женщине деторождение, сообщает RT.
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