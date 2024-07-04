Волынец заявила, что программа «от 0 до 18» поможет профилактике разводов

Программа для родителей «от 0 до 18» должна включать в себя пункты об особенностях возрастной психики детей, а также рассказать о стадиях развития ребенка и отношениях в семье, заявила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец в разговоре с НСН. По ее словам, программа также может помочь в профилактике разводов.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что Минпросвещения планирует разработать программу для родителей «от 0 до 18», которая включит рекомендации по воспитанию детей на каждый день. Он пояснил, что каждый родитель таким образом получит памятку и будет знать о всех возможностях, которые дает государство для того, чтобы спокойно принимать решения о рождении второго, третьего и последующих детей. Волынец назвала пункты, которые следует добавить в программу.