Волынец заявила, что программа «от 0 до 18» поможет профилактике разводов
Рекомендации от Минпросвещения не являются навязыванием определенных норм государством, однако они могут стать ориентиром в воспитании детей и помочь в решении семейных проблем, отметила в эфире НСН Ирина Волынец.
Программа для родителей «от 0 до 18» должна включать в себя пункты об особенностях возрастной психики детей, а также рассказать о стадиях развития ребенка и отношениях в семье, заявила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец в разговоре с НСН. По ее словам, программа также может помочь в профилактике разводов.
Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что Минпросвещения планирует разработать программу для родителей «от 0 до 18», которая включит рекомендации по воспитанию детей на каждый день. Он пояснил, что каждый родитель таким образом получит памятку и будет знать о всех возможностях, которые дает государство для того, чтобы спокойно принимать решения о рождении второго, третьего и последующих детей. Волынец назвала пункты, которые следует добавить в программу.
«Нужно обязательно рассказать об особенностях возрастной психологии. Потому что ребенок в три года и в семь лет нуждается в совершенно разном подходе... Рассказать о стадиях развития ребенка, об отношениях в семье. Также есть способы, которые помогут сохранить семью, если отношения не ладятся. Эта памятка также может вполне профилактировать разводы. У нас сейчас катастрофическая ситуация не только с рождением детей, но и с разводами, что является звеньями одной цепи. Многое зависит от того, как изложена информация: можно добавить графики, дополнительные иллюстрации, градацию по темам», - сказала Волынец.
При этом она отметила, что рекомендации не являются навязыванием определенных норм государством.
«Мы все понимаем, что это методические рекомендации и здесь слово «рекомендации» является важным. Речь идет о рекомендациях, поддержке семей, но ни в коем случае не о навязывании каких-то норм. Сейчас, к сожалению, утеряны во многих случаях связи и преемственность между поколениями. Если 100 лет назад жили общинным укладом, когда на глазах у более старшего поколения росли дети, а бабушки, прабабушки могли передать социокультурный код, помимо помощи в воспитании детей помочь советом... Теперь таких семей очень мало. Родителям, особенно молодым, часто бывает негде эту информацию получить. Эти рекомендации могут послужить хорошим навигатором в воспитании детей», - указала собеседница НСН.
Кроме того, Волынец подчеркнула, что эти рекомендации не смогут заставить родить последующих детей. Однако они смогут быть в этом плане «ориентиром», добавила она.
«Понятно, что решение о рождении детей семья принимает самостоятельно, никакими способами нельзя никого заставить рожать. Но напомнить, допустим, о репродуктивном периоде, о том, что для уже растущего с ней ребенка важно, чтобы у него были братья и сестры. Какие-то вопросы, связанные с психологией, воспитанием… Это все может повлиять не как прямое руководство к действию, но как ориентир. Важно, чтобы у родителей была возможность найти и изучить эти рекомендации. А для того, чтобы больше родителей вникли в саму суть, вполне можно провести конкурсы по внесению со стороны родителей предложений, либо провести опросы», - резюмировала уполномоченный по правам ребенка.
Ранее президент России Владимир Путин назвал приоритетной общенациональной задачей улучшение демографической ситуации, поддержку рождаемости и многодетности, а также укрепление семейных ценностей. По его словам, именно в семейной атмосфере во многом формируются личность и мировоззрение ребенка, закладываются нравственные ориентиры, передает «Радиоточка НСН».
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