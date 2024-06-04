«Нужны новые акценты»: Буцкая о льготах для многодетных семей на авиа- и ж/д билеты

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил внедрить новые льготные тарифы для многодетных семей в период отпусков и летнего отдыха, сообщает RT со ссылкой на копию документа. Буцкая предположила, что система скидок на детские билеты может действовать не только в летний период.

«Мы должны прийти к тому, чтобы это был единый тариф, который бы охватывал все авиакомпании. Сейчас у нас одна авиакомпания представляет скидку в 10%, вторая – в 15%, есть компании, которые дают те самые 50% на ребенка. Как мне кажется, к этому мы и должны прийти. Нужна единая система существенных скидок на билет. Это должно действовать не только летом, ведь есть осенние, весенние каникулы. Аналогичной ситуация должна быть и в случае с железнодорожным транспортом. Также важно определиться – ребенок, это до скольки? Сейчас где-то до 12-14 лет, а на железнодорожном транспорте до 10 лет пытаются снизить», - сказала она.