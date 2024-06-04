«Нужны новые акценты»: Буцкая о льготах для многодетных семей на авиа- и ж/д билеты
В России необходимо создать единую систему скидок на детские билеты на самолеты и поезда, заявила НСН депутат Татьяна Буцкая.
Льготные тарифы для многодетных семей на авиа- и ж/д билеты, действующие круглый год, помогут поддержать демографию в стране, рассказала в интервью НСН первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил внедрить новые льготные тарифы для многодетных семей в период отпусков и летнего отдыха, сообщает RT со ссылкой на копию документа. Буцкая предположила, что система скидок на детские билеты может действовать не только в летний период.
«Мы должны прийти к тому, чтобы это был единый тариф, который бы охватывал все авиакомпании. Сейчас у нас одна авиакомпания представляет скидку в 10%, вторая – в 15%, есть компании, которые дают те самые 50% на ребенка. Как мне кажется, к этому мы и должны прийти. Нужна единая система существенных скидок на билет. Это должно действовать не только летом, ведь есть осенние, весенние каникулы. Аналогичной ситуация должна быть и в случае с железнодорожным транспортом. Также важно определиться – ребенок, это до скольки? Сейчас где-то до 12-14 лет, а на железнодорожном транспорте до 10 лет пытаются снизить», - сказала она.
По словам депутата, прорабатывая инициативу, важно исходить не с позиции компенсации для авиакомпаний, а действовать в интересах роста демографии.
«Нужно ставить другие акценты. Если сейчас мы не поддержим многодетные семьи, через семь поколений никто не будет летать ни на самолетах, ни на поездах. Если у нас в семье нет одного ребенка за маму, одного за папу и одного за страну – все без толку. С этим учетом нужно выстраивать демографическую политику», - подытожила собеседница НСН.
Ранее Госдума продлила до 2030 года программу помощи многодетным семьям в погашении ипотеки. Закон предусматривает выплату семьям, где родился третий или последующие дети, в размере 450 тысяч рублей для улучшения жилищных условий, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МИД РФ рекомендовал россиянам заранее проверять «е» и «ё» в загранпаспортах
- Россияне назвали «высокомерие» самым раздражающим качеством руководителя
- В Калининградской области стартовал фестиваль классической музыки «Кантата»
- Канада ввела санкции против экс-премьера Украины Николая Азарова за связи с РФ
- Итальянский министр предложил Макрону отправиться воевать на Украину
- Байден: США будут вооружать Украину, даже если она не вступит в НАТО
- В России начнут продавать белорусские автомобили Belgee
- Песков опроверг информацию о наличии у Путина резиденции на Алтае
- Самыми популярными у россиян иномарками стали Toyota и Volkswagen
- «Полицейское государство»: Лавров раскритиковал США за отказ выпустить Риттера
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru