Путин заявил о росте числа многодетных семей в России

Общаясь по видеосвязи с семьями награждённых орденом «Родительская слава» и «Мать-героиня», он уточнил, за последние годы количество таких семей в стране выросло примерно на 26%.

«Сейчас многодетных семей в России уже более двух миллионов», - сказал глава государства.

Ранее Путин подписал указ, согласно которому в России многодетной считается семья, имеющая трёх и более детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

