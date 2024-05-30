Путин заявил о росте числа многодетных семей в России
30 мая 202414:30
В России становится больше многодетных семей. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Общаясь по видеосвязи с семьями награждённых орденом «Родительская слава» и «Мать-героиня», он уточнил, за последние годы количество таких семей в стране выросло примерно на 26%.
«Сейчас многодетных семей в России уже более двух миллионов», - сказал глава государства.
Ранее Путин подписал указ, согласно которому в России многодетной считается семья, имеющая трёх и более детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru