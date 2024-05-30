Путин заявил о росте числа многодетных семей в России

В России становится больше многодетных семей. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин: Многодетность должна стать нормой жизни

Общаясь по видеосвязи с семьями награждённых орденом «Родительская слава» и «Мать-героиня», он уточнил, за последние годы количество таких семей в стране выросло примерно на 26%.

«Сейчас многодетных семей в России уже более двух миллионов», - сказал глава государства.

Ранее Путин подписал указ, согласно которому в России многодетной считается семья, имеющая трёх и более детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Бобылев
ТЕГИ:Владимир ПутинМногодетные СемьиРоссия

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