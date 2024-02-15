Волынец: Система образования в России не в состоянии отбирать лучшие кадры
15 февраля 202414:12
Николай Грутов
Зарплата учителей оставляет желать лучшего, а в педагогические вузы абитуриенты поступают по остаточному принципу, отметила в эфире НСН Ирина Волынец.
Система образования в России сегодня не в состоянии отбирать лучшие кадры для педагогической деятельности, заявила уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец в пресс-центре НСН.
«Система сегодня не в состоянии отбирать действительно лучшие кадры для педагогической деятельности. Зарплата, за исключением Москвы, оставляет желать лучшего. В педагогические вузы абитуриенты поступают по остаточному принципу для того, чтобы был диплом о высшем образовании. Небольшая зарплата, невысокий престиж профессии, практически отсутствие прав у учителя… Сегодня учитель не является субъектом права. По этой причине я выступала с законодательным предложением на федеральном уровне принять соответствующий закон, который установил бы именно социальный статус учителя так же, как у нас есть особый статус депутата, с вытекающими правами и достойным уровнем зарплаты», - сказала Волынец.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что власти зафиксировали нехватку учителей в России. По ее словам, в профессии не хватает около 11 тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru