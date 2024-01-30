Учительница унизила челябинского школьника, поставив его на колени

Это произошло в результате конфликта мальчика с одноклассницей. Педагог поставила ребенка на колени и заставила просить прощения. Мать мальчика указала, что на учителя ранее жаловались и другие родители. Директор знает о ситуации, но никаких мер не принимает.

Представители администрации учебного заведения заявили, что провели проверку, информация об унижениях не подтвердилась, а с педагогами «была проведена работа». По словам матери, ситуация не изменилась.

Ранее президент России Владимир Путин поручил представить предложения по защитите учителей от травли в соцсетях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

