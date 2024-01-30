Учительница унизила челябинского школьника, поставив его на колени
В Челябинске мать школьника пожаловалась, что учительница физкультуры унизила ее девятилетнего сына, поставив его на колени перед всем классом, сообщает издание 74.ru.
Это произошло в результате конфликта мальчика с одноклассницей. Педагог поставила ребенка на колени и заставила просить прощения. Мать мальчика указала, что на учителя ранее жаловались и другие родители. Директор знает о ситуации, но никаких мер не принимает.
Представители администрации учебного заведения заявили, что провели проверку, информация об унижениях не подтвердилась, а с педагогами «была проведена работа». По словам матери, ситуация не изменилась.
Ранее президент России Владимир Путин поручил представить предложения по защитите учителей от травли в соцсетях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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