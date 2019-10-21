Волынец потребовала у Жириновского извиниться перед всеми женщинами
Общественный деятель, председатель Национального родительского комитета в эфире НСН обвинила лидера ЛДПР в сексизме.
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский высказал мнение, что демографическую ситуацию в стране можно решить только с помощью разрешения на законодательном уровне многоженства. Об этом сообщает агентство «Москва».
В частности он утверждает, что у славян было многоженство и если бы его удалось сохранить, то сейчас бы Россия насчитывала «миллиард населения». Он также выступил против увеличения размера материнского капитала. По мнению парламентария, данная мера никак не отразится на рождаемости в стране.
Общественный деятель, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в эфире НСН отметила, что Владимир Жириновский таким образом пиарится на чужих идеях.
«Недавно с подобной инициативой выступил один из представителей муфтията нашей страны. Так что Владимир Вольфович у нас маленько опаздывает. Если раньше он был первым во многих инициативах, то теперь он отстает. Я более чем уверенна, что это популистский ход для привлечения к себе внимания. Потому что никогда в России многоженство не приживется. Я бы хотела посмотреть на лица депутатов Госдумы в случае, если этот законопроект будет рассматриваться. Хотя до этого вряд ли дойдет», - сказала Волынец.
Она также уточнила, что лидер ЛДПР придерживается крайне сексистского отношения к женщинам.
«Владимир Вольфович не раз негативно высказывался о женщинах, ролики соответствующего содержания гуляют на YouTube и в мессенджерах. На лицо была серьезная дискриминация, я бы даже сказала, что сексизм с его стороны в отношении женщин. Я лично слышала, как он говорит, что женщины - это зло, что мужчины умирают в России рано, потому что женщины их доводят. Получается, что он сам себе противоречит, когда сейчас предлагает многоженство.
"Если женщины источники зла, то, что же будет, если у каждого мужчины их будет несколько?"
Пусть уж Владимир Вольфович определиться, что есть женщина – добро или зло, нужна она вообще на свете или не нужна. И, если он выступает за многоженство, то пусть публично извиниться перед всеми женщинами за то, что он позволил себе сексистские высказывания в их отношении», - заключила собеседница НСН.
Ранее муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов предложил узаконить в России многоженство. Он считает, что это позволит решить социальные проблемы из-за преобладания числа женщин над мужчинами в стране. По его словам, в России на 10 миллионов женщин больше, чем мужчин. Писатель и общественный деятель Мария Арбатова в эфире НСН предложила муфтию освежить знания по гендерной статистике.
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