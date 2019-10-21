Волынец потребовала у Жириновского извиниться перед всеми женщинами

«Недавно с подобной инициативой выступил один из представителей муфтията нашей страны. Так что Владимир Вольфович у нас маленько опаздывает. Если раньше он был первым во многих инициативах, то теперь он отстает. Я более чем уверенна, что это популистский ход для привлечения к себе внимания. Потому что никогда в России многоженство не приживется. Я бы хотела посмотреть на лица депутатов Госдумы в случае, если этот законопроект будет рассматриваться. Хотя до этого вряд ли дойдет», - сказала Волынец.

Она также уточнила, что лидер ЛДПР придерживается крайне сексистского отношения к женщинам.

«Владимир Вольфович не раз негативно высказывался о женщинах, ролики соответствующего содержания гуляют на YouTube и в мессенджерах. На лицо была серьезная дискриминация, я бы даже сказала, что сексизм с его стороны в отношении женщин. Я лично слышала, как он говорит, что женщины - это зло, что мужчины умирают в России рано, потому что женщины их доводят. Получается, что он сам себе противоречит, когда сейчас предлагает многоженство.