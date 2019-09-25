Арбатова в оппозиции московскому муфтию: В России логичнее ввести многомужество

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов предложил узаконить в России многоженство. Он считает, что это позволит решить социальные проблемы из-за преобладания числа женщин над мужчинами в стране. По его словам, в России на 10 миллионов женщин больше, чем мужчин.

Писатель и общественный деятель Мария Арбатова в эфире НСН предложила муфтию освежить знания по гендерной статистике.

«Я хочу сказать, что муфтий плохо себе представляет реальную демографическую статистику. Женщин на 10 млн. больше в абсолютно не фертильной возрастной группе. А в группе до 45 лет мужчин больше, поскольку в стране рождается больше мальчиков и, в последние годы у нас не было больших войн, репрессий и так далее. Пуская муфтий откроет реальные цифры», - сказала Арбатова.

Ильдар Аляутдинов подчеркнул, что введение многоженства позволит женщинам стать вторыми полноценными супругами. В качестве примера он упомянул ряд религий, которые это допускают, в частности, ислам.

Мария Арбатова считает, что для России больше подошла бы практика многомужества.