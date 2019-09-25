Арбатова в оппозиции московскому муфтию: В России логичнее ввести многомужество
Писатель и общественный деятель в эфире НСН заявила, что муфтий Москвы не знает реальной демографической ситуации в России.
Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов предложил узаконить в России многоженство. Он считает, что это позволит решить социальные проблемы из-за преобладания числа женщин над мужчинами в стране. По его словам, в России на 10 миллионов женщин больше, чем мужчин.
Писатель и общественный деятель Мария Арбатова в эфире НСН предложила муфтию освежить знания по гендерной статистике.
«Я хочу сказать, что муфтий плохо себе представляет реальную демографическую статистику. Женщин на 10 млн. больше в абсолютно не фертильной возрастной группе. А в группе до 45 лет мужчин больше, поскольку в стране рождается больше мальчиков и, в последние годы у нас не было больших войн, репрессий и так далее. Пуская муфтий откроет реальные цифры», - сказала Арбатова.
Ильдар Аляутдинов подчеркнул, что введение многоженства позволит женщинам стать вторыми полноценными супругами. В качестве примера он упомянул ряд религий, которые это допускают, в частности, ислам.
Мария Арбатова считает, что для России больше подошла бы практика многомужества.
«Если муфтий приводит в пример практику других стран, то есть достаточно большая практика других стран предусматривающих и многомужество. Например, в Индии, особенно, если учитывать численность населения там, то это хороший пример. Соответственно, учитывая, что до 45 лет мужчин в России больше, то логично говорить о многомужестве, а не о многоженстве», - отметила Арбатова.
Писатель и общественный деятель высказала мнение, что подобного рода заявления московского муфтия направлены против женщин.
«С точки зрения прав человека, муфтий просто хочет сделать большинство женщин бесправными. Например, по исследованиям фонда «Правовая инициатива», который занимается Кавказом, масса молодых девочек до сих пор там отдается замуж без их согласия. Они абсолютно бесправны, у них нет возможности не только выбрать сексуального партнера, но и вообще выбрать образ своей жизни. Поэтому, мне кажется, глубоко консервативным , антиправовым и антиженским любое подобное заявление», - заключила собеседница.
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