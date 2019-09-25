Муфтий Москвы предложил узаконить в России многоженство

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов призвал узаконить многоженство в России. Об этом пишет РИА Новости, подчёркивая, что, по его словам, такая мера позволила бы решить социальные проблемы, которые связаны со значительным численным преимуществом женщин по отношению к мужчинам.

Ильдар Аляутдинов подчеркнул, что эта практика имеет право на существование. В качестве примера он упомянул ряд религий, которые допускают многоженство. В частности, ислам.

Муфтий призвал принять во внимание тот факт, что число женщин в России превышает количество мужчин, по данным Росстата, на 10 миллионов. А легализация многоженства стала бы гарантом соблюдения прав женщин.