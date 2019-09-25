Муфтий Москвы предложил узаконить в России многоженство

25 сентября 201918:49

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов призвал узаконить многоженство в России. Об этом пишет РИА Новости, подчёркивая, что, по его словам, такая мера позволила бы решить социальные проблемы, которые связаны со значительным численным преимуществом женщин по отношению к мужчинам.

Ильдар Аляутдинов подчеркнул, что эта практика имеет право на существование. В качестве примера он упомянул ряд религий, которые допускают многоженство. В частности, ислам.

Муфтий призвал принять во внимание тот факт, что число женщин в России превышает количество мужчин, по данным Росстата, на 10 миллионов. А легализация многоженства стала бы гарантом соблюдения прав женщин.

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Между тем, ранее НСН писала, что большинство россиян высказались против многоженства. Такие данные приводит ВЦИОМ. 87% россиян не одобряют многоженство в принципе, около 58% граждан России против второй, третьей и четвертой жен в мусульманских семьях. При этом в 1999 году 58% россиян не видели ничего дурного в полигамных мусульманских семьях.


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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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