Муфтий Москвы предложил узаконить в России многоженство
Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов призвал узаконить многоженство в России. Об этом пишет РИА Новости, подчёркивая, что, по его словам, такая мера позволила бы решить социальные проблемы, которые связаны со значительным численным преимуществом женщин по отношению к мужчинам.
Ильдар Аляутдинов подчеркнул, что эта практика имеет право на существование. В качестве примера он упомянул ряд религий, которые допускают многоженство. В частности, ислам.
Муфтий призвал принять во внимание тот факт, что число женщин в России превышает количество мужчин, по данным Росстата, на 10 миллионов. А легализация многоженства стала бы гарантом соблюдения прав женщин.
Между тем, ранее НСН писала, что большинство россиян высказались против многоженства. Такие данные приводит ВЦИОМ. 87% россиян не одобряют многоженство в принципе, около 58% граждан России против второй, третьей и четвертой жен в мусульманских семьях. При этом в 1999 году 58% россиян не видели ничего дурного в полигамных мусульманских семьях.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- При посадке в Барнауле у самолёта загорелась стойка шасси
- Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским
- Задержан генерал МВД по подозрению в мошенничестве
- Украине предрекли серьезные проблемы с газом к весне
- Похитителя картины Куинджи приговорили к трем годам колонии