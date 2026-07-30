«Инфантильными становятся не только подростки, но и бабушки, и дедушки. Они сейчас не хотят воспитывать внуков. Многие сейчас выбирают карьеру. Предположим, люди вынуждены работать долго. Но даже те, кто не работает слишком долго, ходят на курсы, секции, кружки, в Москве — это «Московское долголетие». Бабушек и дедушек у внуков просто забрали. Семейные ценности сегодня находятся под угрозой, потому что слишком много соблазнов», — раскрыла она.

Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила НСН, что еще никто не доказал, что в незарегистрированных браках дети рождаются реже, чем в официальных.

