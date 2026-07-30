В Челябинске 48 несовершеннолетних доставили в полицию после массовой драки
После массовой драки в Челябинске в полицию доставили 69 человек, в том числе 48 несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД РФ по Челябинской области.
Инцидет произошёл 28 июля в Металлургическом районе на остановке общественного транспорта по улице Шоссе Металлургов. После получения информации стражи порядка профилактические мероприятия.
«В поле зрения правоохранителей оказались 69 человек, в отношении которых имелись сведения о возможной причастности к нарушению установленных правил поведения в общественных местах», - отметили в полиции.
В ведомстве добавили, что при личном осмотре у молодых людей были обнаружены сигнальное пиротехническое изделие, складные ножи, страйкбольная имитация гранаты и не требующие специального разрешения пневматические пистолеты.
Ранее в Ленинградской области в результате массовой драки на птицефабрике пострадали 20 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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