В Челябинске 48 несовершеннолетних доставили в полицию после массовой драки

Инцидет произошёл 28 июля в Металлургическом районе на остановке общественного транспорта по улице Шоссе Металлургов. После получения информации стражи порядка профилактические мероприятия.

«В поле зрения правоохранителей оказались 69 человек, в отношении которых имелись сведения о возможной причастности к нарушению установленных правил поведения в общественных местах», - отметили в полиции.

В ведомстве добавили, что при личном осмотре у молодых людей были обнаружены сигнальное пиротехническое изделие, складные ножи, страйкбольная имитация гранаты и не требующие специального разрешения пневматические пистолеты.

Ранее в Ленинградской области в результате массовой драки на птицефабрике пострадали 20 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».