Нередко в фильмах демонстрируются истории якобы любви, в которых один из партнеров сильно старше другого или выше по социальному статусу, что является нездоровой пропагандой. Об этом в пресс-центре НСН рассказала председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

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«Кино и искусство нередко выступают как пропаганда мезальянсов — и по возрасту, и по социальному статусу. Например, фильм „Шери“, который был снят в 2009 году с Мишель Пфайффер. Сюжет строится вокруг любви двух людей. По сюжету куртизанка довольно зрелого, бальзаковского возраста встречается с сыном своей обеспеченной подруги, чтобы приятно проводить время. Кстати, кино снято по известному роману. Финал истории трагичен, так как молодой человек погибает от неразделённой любви. Однако фильм преподносит этот сюжет как историю большой и чистой любви. Это уже пропаганда и популяризация мезальянса. С точки зрения природы это неестественно, так как такая женщина не сможет подарить потомство мужчине», — рассказала она.

Ранее врач-психиатр Наталья Бирина в пресс-центре НСН заявила, что партнеры в паре не должны быть старше друг друга более чем на 10 лет, иначе там просто не будет понимания.

