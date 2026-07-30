Счастье — не равно созависимые отношения, заявила в пресс-центре НСН врач высшей квалификационной категории, врач-психиатр, психотерапевт Наталья Бирина, рассуждая об отношениях успешной женщины и молодого мужчины.

«Если женщина очень успешна, состоятельна и ей не хочется терять карьеру, как и влезать в бытовуху, то она вступает в неравные отношения. Мужчина здесь тоже имеет свою выгоду, поэтому такие отношения могут быть формой счастья на короткое время», — рассказала Бирина.

Однако иерей Валерий Сосковец уверен, что такие отношения нельзя назвать счастьем и предложил свое определение этого понятия.

«Такая пара может быть довольна друг другом, но у счастья есть корень «часть», то есть это когда ты являешься частью другого и вне его тебе нет полноты», — заметил он в пресс-центре НСН.

В свою очередь Бирина отметила, что интерпретация Сосковца больше похожа на нездоровые отношения.