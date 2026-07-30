Психиатр и священник поспорили о счастье в отношениях
Наталья Бирина уверена, что люди в паре могут быть счастливы без слияния друг с другом, однако Валерий Сосковец напомнил, что без созависимости брак невозможен.
Счастье — не равно созависимые отношения, заявила в пресс-центре НСН врач высшей квалификационной категории, врач-психиатр, психотерапевт Наталья Бирина, рассуждая об отношениях успешной женщины и молодого мужчины.
«Если женщина очень успешна, состоятельна и ей не хочется терять карьеру, как и влезать в бытовуху, то она вступает в неравные отношения. Мужчина здесь тоже имеет свою выгоду, поэтому такие отношения могут быть формой счастья на короткое время», — рассказала Бирина.
Однако иерей Валерий Сосковец уверен, что такие отношения нельзя назвать счастьем и предложил свое определение этого понятия.
«Такая пара может быть довольна друг другом, но у счастья есть корень «часть», то есть это когда ты являешься частью другого и вне его тебе нет полноты», — заметил он в пресс-центре НСН.
В свою очередь Бирина отметила, что интерпретация Сосковца больше похожа на нездоровые отношения.
«Это идет созависимость, если вне другого человека тебе нет полноты», — возразила Бирина.
В заключение иерей согласился с психотерапевтом, но заметил, что брак не может строиться без зависимости двух людей друг от друга.
«Это, несомненно, созависимость. Я в браке 34 года и у меня семеро детей. И, естественно, мы очень зависимы друг от друга: «..И оставит человек отца и мать своих, прилепится к жене своей, и будут они одной плотью». Вот такой союз — это и есть счастье», — подытожил он.
Ранее иерей Валерий Сосковец заявил НСН, что тренд, когда успешная и обеспеченная женщина становится главным источником материального благополучия в паре, зародился еще в ранние века, так что в этом нет ничего нового.
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