В Госдуму 24 сентября внесут законопроект о запрете движения чайлдфри
В Госдуму 24 сентября будет внесен законопроект, направленный на запрет движения чайлдфри в России. Об этом РИА Новости сообщил депутат Султан Хамзаев, уточнив, что инициатива касается отказа от деторождения. Он отметил, что проект концептуально поддержан правительством.
Авторы инициативы подчеркивают, что в интернете активно распространяются сообщества, которые пропагандируют отказ от деторождения и проявляют неуважение к материнству, отцовству, детям и многодетным семьям. Законопроект направлен на защиту от популяризации подобного контента в средствах массовой информации, кино и рекламе.
Для реализации предложенных изменений планируется внести поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», а также в ряд других законодательных актов. Это создаст механизм защиты традиционных семейных ценностей, аналогичный механизму противодействия деструктивной информации.
Правительство России рекомендовало авторам доработать законопроект, уточнив понятие «отказ от деторождения». Это необходимо для предотвращения неоправданной интерпретации, касающейся отказа по религиозным, медицинским причинам или в случаях изнасилования, передает «Радиоточка НСН».
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