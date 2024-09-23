В Госдуму 24 сентября внесут законопроект о запрете движения чайлдфри

В Госдуму 24 сентября будет внесен законопроект, направленный на запрет движения чайлдфри в России. Об этом РИА Новости сообщил депутат Султан Хамзаев, уточнив, что инициатива касается отказа от деторождения. Он отметил, что проект концептуально поддержан правительством.

Авторы инициативы подчеркивают, что в интернете активно распространяются сообщества, которые пропагандируют отказ от деторождения и проявляют неуважение к материнству, отцовству, детям и многодетным семьям. Законопроект направлен на защиту от популяризации подобного контента в средствах массовой информации, кино и рекламе.