Володин назвал размер штрафов за пропаганду чайлдфри
Штрафы за пропаганду идеологии чайлдфри составят до 400 тысяч рублей для физлиц, до 800 тысяч для должностных лиц и до 5 миллионов рублей для юрлиц, сообщил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Он уточнил, что пропаганду бездетности намерены запретить в интернете, СМИ, фильмах и рекламе.
По словам Володина, проявление неуважения к материнству и отцовству, а также агрессия к беременным женщинам, детям и членам многодетной семьи в социальных сетях также недопустимо.
Ранее сообщалось, что в Госдуму 24 сентября будет внесен законопроект, направленный на запрет движения чайлдфри в России. Как уточняла председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина, закон будет действовать по аналогии с запретом пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru