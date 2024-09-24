Володин назвал размер штрафов за пропаганду чайлдфри

Он уточнил, что пропаганду бездетности намерены запретить в интернете, СМИ, фильмах и рекламе.

По словам Володина, проявление неуважения к материнству и отцовству, а также агрессия к беременным женщинам, детям и членам многодетной семьи в социальных сетях также недопустимо.

Ранее сообщалось, что в Госдуму 24 сентября будет внесен законопроект, направленный на запрет движения чайлдфри в России. Как уточняла председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина, закон будет действовать по аналогии с запретом пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), передает «Радиоточка НСН».

