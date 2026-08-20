Волынец назвала безотцовщину в России общенациональной проблемой

В России очень много детей живут полусиротами при живых отцах, так быть не должно, заявила Ирина Волынец.

Необходимы не только законодательные инициативы, чтобы искоренить безотцовщину, но и укрепление авторитета отца через культуру и СМИ. Об этом в пресс-центре НСН рассказала председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

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«У нас, к сожалению, очень много детей в России живут полусиротами при живых отцах. И очень часто после развода матери препятствуют общению детей с их отцами. Бывает, что и отцы делают то же самое. С этим надо что‑то делать, потому что это становится общенациональной проблемой. Это должны быть не только законодательные инициативы, но и воспитательный процесс через СМИ, через произведения культуры и искусства, которые всячески повышают авторитет отца», — рассказала она.

Ранее исполнительный директор Союза отцов России Александр Заремба заявил НСН, что именно отец в семье дает ту самую стержневую основу ребенку и прививает патриотические и культурные ценности.

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ФОТО: Ирина Волынец
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