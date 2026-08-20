В Союзе отцов заявили о невозможности воспитать «полноценного» ребенка без папы
20 августа 202615:44
Валерия Мышина
Александр Заремба заявил в пресс-центре НСН, что в погоне за заработком отцы зря делегируют ответственность за воспитание детей на матерей.
Именно отец в семье дает ту самую стержневую основу ребенку и прививает патриотические и культурные ценности. Об этом в пресс-центре НСН рассказал исполнительный директор Союза отцов России Александр Заремба.
«Невозможно гармонично развитого ребёнка воспитать без отца. С гиперответственностью мам, когда отцы слишком отстранены или заняты вопросами, связанными с содержанием семьи, мы делегируем очень важную составляющую. Потому что полноценного ребёнка могут воспитать только оба родителя. Мама даёт духовную составляющую, тепло, заботу, а отец даёт ту самую стержневую основу, патриотизм, традиционно‑родовые ценности. Вовлечённый отец — это отец, который является не просто участником, а экспертом, который даёт ребёнку возможность совершать ошибки», — рассказал он.
Ранее иерей Валерий Сосковец заявил в пресс-центре НСН, что отлынивание отцов от воспитания своих детей является грехом, так как именно на отцах лежит эта ответственность.
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