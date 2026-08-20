Неучастие отцов в воспитании детей назвали величайшим грехом

Виновными в том, что дети растут распущенными, являются только отцы, заявил НСН Валерий Сосковец.

Отлынивание отцов от воспитания своих детей является грехом, так как именно на отцах лежит эта ответственность. Об этом в пресс-центре НСН рассказал иерей Валерий Сосковец.

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«О том, что отец должен воспитывать детей, прямо сказано в Священном Писании. Если мы откроем апостола Павла, то он говорит: «Отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте в учении и наставлении Господнем». Прямое обращение к отцам. Мать, конечно, должна воспитывать ребенка, но спрашивается в любом случае с отца. Иоанн Зластоуст говорил: «Нерадение о детях своих есть величайший из грехов». На многих родительских собраниях ведь сегодня находятся женщины. Даже то, в том, что дети становятся невоспитанными и развратными, тот же Златоуст говорит, что, опять же, вина отца», — рассказал он.

Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в пресс-центре НСН заявила, что уход отцов в отпуск по уходу за ребенком вряд ли приведет к скачкам рождаемости, но это повлияет на рождение второго и последующих детей.

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ФОТО: ТАСС/Елков Олег
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