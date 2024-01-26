Волынец осудила попытку депутатов лишить детей выбора при разводе

Детей нельзя лишать права выбирать, с кем из родителей остаться при разводе, заявила омбудсмен по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец в беседе с НСН. Она отметила, что в 10 лет дети уже прекрасно осознают происходящее, а многие привязаны к одному родителю больше, чем ко второму.

Депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который предлагает конкретизировать в Семейном кодексе понятие «интересы ребенка», используемое в ходе бракоразводных процессов и в других ситуациях. Авторы предлагают исключить положение об обязательном учете мнения ребенка, когда ему исполняется 10 лет.