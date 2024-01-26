Волынец осудила попытку депутатов лишить детей выбора при разводе
Ирина Волынец в эфире НСН призвала ввести ответственность для родителей, которые настраивают ребенка против второго родителя.
Детей нельзя лишать права выбирать, с кем из родителей остаться при разводе, заявила омбудсмен по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец в беседе с НСН. Она отметила, что в 10 лет дети уже прекрасно осознают происходящее, а многие привязаны к одному родителю больше, чем ко второму.
Депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который предлагает конкретизировать в Семейном кодексе понятие «интересы ребенка», используемое в ходе бракоразводных процессов и в других ситуациях. Авторы предлагают исключить положение об обязательном учете мнения ребенка, когда ему исполняется 10 лет.
«Бывает, конечно, когда родители друг против друга настраивают детей, но все-таки возраст 10 лет – это когда ребенок уже осознанный. Против его воли заставлять его жить с одним из родителей - это не совсем правильно. Ребенок тоже человек, он имеет право решать. А какие будут критерии? Материальное состояние? Большая квартира? На это же есть алименты. Как оценить, кто лучше? Это очень сложно. Ребенок может быть привязан больше к одному родителю», - объяснила Волынец.
При этом омбудсмен призвала ввести наказание для родителей, которые «разрушают психику» ребенка своими манипуляциями.
«Нам надо бороться с теми случаями, когда один из родителей настраивает ребенка против второго родителя. Это очень большая проблема и большая ошибка лишать ребенка второго родителя. Я считаю, что необходимо вводить ответственность и наказание за то, что идет такой настрой против второго родителя. Чтобы выяснить, настраивают ли ребенка, для этого достаточно провести психолого-педагогическую экспертизу. Вот это станет подспорьем для детей, у ребенка не будет разрушаться психика после развода и всех разборок родителей», - заключила собеседница НСН.
Ранее психолог, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ имени Сеченова Вероника Головачева рассказала «Радиоточке НСН» о самых частых причинах разводов. Среди главных причин социальное неблагополучие и измены.
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