«Чувство комфорта»: Психолог объяснила причину мужского «долголетия» в браке
Мужчины и женщины в браке будут жить дольше, если речь идет о гармоничных отношениях, отметила семейный психолог Наталья Панфилова в эфире НСН.
Комфортные отношения и отсутствие стресса в семейной жизни являются залогом долголетия, рассказала семейный психолог Наталья Панфилова в интервью НСН.
Ранее писатель, автор книги о долголетии «Большая сотня: Новый мир суперстарения» Уильям Дж. Коул в интервью Business Insider предположил, что женатые мужчины в среднем живут на два года дольше, чем холостяки. Также на продолжительность жизни влияют позитивное отношение к собственному старению и религия.
«Наверное, речь идет не про всех женатых мужчин, а про тех, у кого хорошие отношения с женами. И мужчины, и женщины в браке живут дольше, если мы говорим об отношениях, которые устраивают. Ресурс семьи в молодом возрасте дает возможность к развитию, а во второй половине жизни стабильность, спокойствие, плавное течение жизни. Отсутствие стресса – уже хорошая новость. Это базовая потребность в безопасности, принятии. Чувство комфорта – очень сильное чувство. Если человек уверен, что дома ему хорошо, не хочется бежать из дома, а хочется вернуться, то чего бы не жить долго», - пояснила Панфилова.
Психолог также подчеркнула, что для построения гармоничных отношений важно оценивать все грани отношений при выборе партнера.
«Если мужчина и женщина были вместе всю жизнь, важно понимать, что за годы много чего меняется. Раньше люди не расходились, потому что разъехаться было сложно, а сейчас расходятся в любом возрасте, если некомфортно. Каждый решает для себя, что для него будет меньшим стрессом, ведь расставание тоже стресс. Иногда мужчина не оценивает последствия, просто говорит: «Мы поссорились, она со мной месяц не разговаривает. Пойду, разведусь». Потом накрывает так, что он понимает — погорячился, не надо было в 60 лет разводиться. Также бывают ошибки, когда люди сходятся во второй половине жизни, но не многофакторно подходят к этому. Если с самого начала не все грани видите, то их надо увидеть как можно быстрее, иначе вас может ждать неприятный сюрприз», - отметила она.
Ранее психолог, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ имени Сеченова Вероника Головачева в пресс-центре НСН рассказала о том, что одна из важнейших функций отношений – психотерапевтическая. И те, кто живет на грани развода, подвержены очень высокому риску развития различных психосоматических заболеваний.
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