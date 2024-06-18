Волынец: 15% женщин решают сохранить ребенка после доабортного консультирования

Минздрав России утвердил новые клинические рекомендации по проведению медицинского аборта, пишет «Коммерсант». Врачам рекомендуют перед прерыванием беременности делать женщине УЗИ, на котором она увидит плод и услышит его сердцебиение. В новой версии указывается, что аборт проводится «по настойчивому желанию женщины при условии обязательного проведения профессионального психологического консультирования». В прежней версии упоминалось лишь желание пациентки. Волынец заявила, что это ее инициатива, и что она очень гордится тем, что Минздрав обратил на нее внимание.

«Это моя инициатива, так что считаю это нашей победой! По данным Минздрава России, после доабортного консультирования 15 женщин из 100 меняют свое решение в пользу сохранения и рождения ребенка. У нас в Татарстане благодаря проекту по общению с женщиной, решившей сделать аборт, сопровождению её в такой момент, более 40% женщин, которые изначально решили сделать аборт, сохранили ребенка. Согласно статистике, сейчас стало меньше абортов в принципе. Это связано не только с желанием женщины, но и с тем, что у нас в принципе меньше женщин детородного возраста. Плюс, к сожалению, некоторые частные клиники либо вообще не предоставляют статистику, либо предоставляют неадекватную, поэтому те аборты, которые производятся в частных клиниках, очень часто остаются неучтенными. Наша задача не в том, чтобы заставить женщину рожать, не в том, чтобы запретить делать аборт, а в том, чтобы побудить её стать мамой», - сказала собеседница НСН.

Ранее Республика Коми стала десятым регионом России, который ввел штрафы за склонение к абортам, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Подобные законы уже приняли в Мордовии, Забайкальском крае, Курской, Смоленской, Псковской, Вологодской, Тверской, Калининградской и Новгородской областях.

