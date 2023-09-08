Cтруктуры Volvo в России передали местному инвестору

Российские активы концерна Volvo передали отечественному инвестору. Об этом пишет «Интерфакс».

Компания Volvo сообщила, что не принимала решение об уходе из России

По данным ЕГРЮЛ, ряд дочерних структур компании в РФ, в том числе завод в Калуге, переданы под операционный контроль бизнесмена Игоря Кима. Согласно реестру, генеральным директором Volvo Trucks (АО "Стоков Машинное Оборудование", ранее - «Вольво Восток») стал партнер Кима, первыйзампредседателя правления «Экспобанка» Алексей Санников.

В конце февраля прошлого года Volvo Group прекратила выпуск грузовиков в РФ. Компания заявляла, что рассматривает различные варианты оптимизации бизнеса, в том числе его полную или частичную продажу.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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