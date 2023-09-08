Cтруктуры Volvo в России передали местному инвестору
Российские активы концерна Volvo передали отечественному инвестору. Об этом пишет «Интерфакс».
По данным ЕГРЮЛ, ряд дочерних структур компании в РФ, в том числе завод в Калуге, переданы под операционный контроль бизнесмена Игоря Кима. Согласно реестру, генеральным директором Volvo Trucks (АО "Стоков Машинное Оборудование", ранее - «Вольво Восток») стал партнер Кима, первыйзампредседателя правления «Экспобанка» Алексей Санников.
В конце февраля прошлого года Volvo Group прекратила выпуск грузовиков в РФ. Компания заявляла, что рассматривает различные варианты оптимизации бизнеса, в том числе его полную или частичную продажу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru