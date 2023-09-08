Cтруктуры Volvo в России передали местному инвестору

По данным ЕГРЮЛ, ряд дочерних структур компании в РФ, в том числе завод в Калуге, переданы под операционный контроль бизнесмена Игоря Кима. Согласно реестру, генеральным директором Volvo Trucks (АО "Стоков Машинное Оборудование", ранее - «Вольво Восток») стал партнер Кима, первыйзампредседателя правления «Экспобанка» Алексей Санников.

В конце февраля прошлого года Volvo Group прекратила выпуск грузовиков в РФ. Компания заявляла, что рассматривает различные варианты оптимизации бизнеса, в том числе его полную или частичную продажу.

