Компания Volvo отключила онлайн-сервисы в России
Шведская компания Volvo отключила россиян от своих онлайн-сервисов, информация размещена на сайте компании.
Мобильный сервис Volvo On Call (приложение Volvo Cars) перестал работать. В отрасли отмечают, что уже, например, невозможно перепрограммировать ключи новых автомобилей.
В сентябре российские активы концерна Volvo передали отечественному инвестору. По данным ЕГРЮЛ, ряд дочерних структур компании в РФ, в том числе завод в Калуге, переданы под операционный контроль бизнесмена Игоря Кима. Согласно реестру, генеральным директором Volvo Trucks (АО "Стоков Машинное Оборудование", ранее - «Вольво Восток») стал партнер Кима, первый зампредседателя правления «Экспобанка» Алексей Санников.
В августе автомобильный концерн BMW ограничил доступ российских дилеров к своему программному обеспечению. Станции технического обслуживания не смогут просматривать пробег, историю обслуживания машин и программировать дубликаты ключей. Пока неизвестно, смогут ли дилеры проводить диагностику. Доступ к онлайн-сервисам для BMW осуществляется через дополнительные резервные каналы, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Минэнерго допустили отмену запрета на экспорт топлива при насыщении рынка
- ЯНАО и Магаданская область возглавили рейтинг благополучия российских регионов
- «Хезболла» назвала условия вступления в бои между Израилем и ХАМАС
- Глава МИД Венгрии Сийярто заявил об эвакуации из Израиля 215 своих граждан
- ВСУ попали в котел в районе Купянска благодаря действиям российской армии
- В Запорожской области российские военные уничтожили группу пехоты ВСУ
- «Макларен» установил рекорд «Формулы-1» по самому быстрому пит-стопу
- Диетолог Майкл Мосли назвал максимальную суточную дозу кофе
- «Синвар - мертвец»: Представитель ЦАХАЛ заявил, что руководители ХАМАС обречены
- Худрук театра «Модерн» Грымов прочтет лекцию об искусстве 24 октября
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru