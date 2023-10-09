Компания Volvo отключила онлайн-сервисы в России

В сентябре российские активы концерна Volvo передали отечественному инвестору. По данным ЕГРЮЛ, ряд дочерних структур компании в РФ, в том числе завод в Калуге, переданы под операционный контроль бизнесмена Игоря Кима. Согласно реестру, генеральным директором Volvo Trucks (АО "Стоков Машинное Оборудование", ранее - «Вольво Восток») стал партнер Кима, первый зампредседателя правления «Экспобанка» Алексей Санников.

В августе автомобильный концерн BMW ограничил доступ российских дилеров к своему программному обеспечению. Станции технического обслуживания не смогут просматривать пробег, историю обслуживания машин и программировать дубликаты ключей. Пока неизвестно, смогут ли дилеры проводить диагностику. Доступ к онлайн-сервисам для BMW осуществляется через дополнительные резервные каналы, передает «Радиоточка НСН».

