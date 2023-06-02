«Волшебный Х»: Зачем Маск переименовывает Twitter
Если у Илона Маска получится провернуть фокус с переименованием соцсети, его можно будет признать главным волшебником полувека, сказал в эфире НСН Герман Клименко.
Переименование соцсети Twitter в «Х» может быть связано с названием компании Илона Маска SpaceX, допустил в интервью НСН председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко.
Ранее Маск подтвердил планы ребрендинга принадлежащего ему Twitter. В комментарии к сообщению о возможном переименовании соцсети в «Х» миллиардер написал: «Правда». При этом, по его словам, «X может означать что угодно».
«Кардинальный ребрендинг возможен в той ситуации, когда требуется перезапуститься, а делать это с тем же именем бывает сложновато, потому что есть очень длинное прошлое. С одной стороны, у Twitter есть очень длинная история, с другой – она очень тяжелая, были разные падения и взлеты, а у Маска и компании Space X одни победы. Смена названия на ресурс, который близок к успеху, Space X, в теории неплохая идея, но практически – это очень сложно, дорого и вызовет много споров, а для переименованного продукта потребуется много пиара. Однако мы знаем, что Маск достаточно гениальный маркетолог», - сказал Клименко.
По его словам, Маска можно будет признать «волшебником», если идея с ребрендингом сработает.
«Мы все задавались вопросов, как Маск будет выкручиваться из ситуации, когда он купил за 40 млрд долларов, а сейчас он стоит 20? Путь изменения того Twitter, который существует, был исчерпан. Говорят, что Маску свойственны чудеса. Если он провернет этот фокус с Twitter, и у него получится, можно будет сказать, что он главный волшебник нашего мира за последние пятьдесят лет», - заключил собеседник НСН.
Осенью 2022 года Маск за $44 млрд приобрел Twitter, история которого началась в 2006 году. В апреле 2023 года стало известно о поглощении этой соцсети компанией X Corp. В начале мая Маск снял ограничения с поста в Twitter зампреда Совбеза РФ Дмитрий Медведева, после чего тот похвалил Илона, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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