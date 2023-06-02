«Волшебный Х»: Зачем Маск переименовывает Twitter

Переименование соцсети Twitter в «Х» может быть связано с названием компании Илона Маска SpaceX, допустил в интервью НСН председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко.

Ранее Маск подтвердил планы ребрендинга принадлежащего ему Twitter. В комментарии к сообщению о возможном переименовании соцсети в «Х» миллиардер написал: «Правда». При этом, по его словам, «X может означать что угодно».