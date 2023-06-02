Маск подтвердил планы ребрендинга Twitter в X

Американский бизнесмен и богатейший человек в мире Илон Маск подтвердил планы по ребрендингу принадлежащей ему социальной сети Twitter.

Маск покинет пост гендиректора Twitter

«Правда», — написал Маск в ответ на сообщение о том, что буква Х придет смену нынешнему названию соцсети и логотипу.

Ранее Маск подтвердил назначение Линды Яккарино новым гендиректором Twitter. Сам бизнесмен займет пост исполнительного председателя и технического директора, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:TwitterСоцсетиИлон Маск

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