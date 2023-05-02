Медведев похвалил Маска после снятия ограничений с поста в Twitter
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал снятие ограничений со своего поста про Польшу и Украину в англоязычном сегменте Twitter (заблокирован на территории РФ).
Политик поставил снятие ограничений в заслугу владельцу социальной сети Илону Маску. По мнению зампреда Совбеза, бизнесмену удалось изменить площадку к лучшему.
«Об этом свидетельствует признание интереса общественности к предыдущему посту», - написал Медведев в своем аккаунте.
В конце апреля зампред Совбеза РФ опубликовал запись о том, что Польша не должны существовать для России. Он обвинил руководство республики в русофобии.
В соцсети заявили, что твит Медведева нарушает правила площадки. Однако 2 мая ограничения с поста сняли, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru