Медведев похвалил Маска после снятия ограничений с поста в Twitter

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал снятие ограничений со своего поста про Польшу и Украину в англоязычном сегменте Twitter (заблокирован на территории РФ).

Медведев заявил, что Twitter прогнулся под США и Украину

Политик поставил снятие ограничений в заслугу владельцу социальной сети Илону Маску. По мнению зампреда Совбеза, бизнесмену удалось изменить площадку к лучшему.

«Об этом свидетельствует признание интереса общественности к предыдущему посту», - написал Медведев в своем аккаунте.

В конце апреля зампред Совбеза РФ опубликовал запись о том, что Польша не должны существовать для России. Он обвинил руководство республики в русофобии.

В соцсети заявили, что твит Медведева нарушает правила площадки. Однако 2 мая ограничения с поста сняли, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:TwitterИлон МаскДмитрий Медведев

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