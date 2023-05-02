Медведев похвалил Маска после снятия ограничений с поста в Twitter

Политик поставил снятие ограничений в заслугу владельцу социальной сети Илону Маску. По мнению зампреда Совбеза, бизнесмену удалось изменить площадку к лучшему.

«Об этом свидетельствует признание интереса общественности к предыдущему посту», - написал Медведев в своем аккаунте.

В конце апреля зампред Совбеза РФ опубликовал запись о том, что Польша не должны существовать для России. Он обвинил руководство республики в русофобии.

В соцсети заявили, что твит Медведева нарушает правила площадки. Однако 2 мая ограничения с поста сняли, передает «Радиоточка НСН».

