«Волшебники-недоучки»: Депутат Смолин назвал главную проблему магистратуры

«Магистратура и замышлялась изначально либо для тех, кто хотел получить более глубокую и узкую специализацию, либо для тех, кто собирался в науку. Но с точки зрения того, что магистратура представляет сегодня, могу выделить главный минус – это когда она не связана с предыдущим бакалаврским образованием. Самый популярный пример, который звучал в Госдуме, это когда бакалавры из ветеринарии поступают в магистратуру по истории. Понятно, что по итогу он становится волшебником-недоучкой в двух областях сразу. Первое, что нужно сделать – это более жестко связать предыдущее бакалаврское образование с магистратурой», - сказал Смолин.

По мнению депутата, инициатива Валерия Фалькова о разделении магистратуры на профессиональную и исследовательскую ничего не изменит.

«Не знаю, как они будут разделять… Например, если вы получили бакалаврское образование по юриспруденции и пошли в магистратуру по гражданскому праву, то это, с одной стороны, специализация, а с другой стороны позволит вам двигаться в науку. Не понимаю, что мы получим нового», - резюмировал собеседник НСН.

В прошлом году, 12 мая, президент РФ Владимир Путин подписал указ «О некоторых вопросах совершенствования системы высшего образования», по которому в 2023-2024 и 2025-2026 учебных годах будет реализован пилотный проект, направленный на изменение уровней профессионального образования.

Пилотный проект предусматривает два уровня высшего образования – базовое со сроком обучения от четырех до шести лет и специализированное высшее образование, где срок обучения будет варьироваться от года до трех, а также установление одного уровня профессионального образования – аспирантура. На уровне специализированного образования будут реализовываться программы магистратуры, ординатуры и программы ассистентуры-стажировки, передает «Радиоточка НСН».

