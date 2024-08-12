Волонтеры рассказали, что делать с кошкой или собакой, уезжая из зоны обстрела

По её словам, благодаря этому животное сможет найти себе корм и воду, и на улице у кошки или собаки гораздо больше шансов выжить.

Она отметила, что оставляя питомца необходимо налить ему воды и оставить корм на первое время.

«Необходимо связаться с координатором волонтёров или администрацией района и сообщить им о необходимости кормления животного или дать согласие на его освобождение», - добавила волонтёр.

Жарова также напомнила что люди «в ответе за тех, кого приручили».

Ранее глава Беловского района Курской области Николай Волобуев призывал местных жителей эвакуироваться в связи с непростой обстановкой из-за попыток ВСУ прорваться вглубь территории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».