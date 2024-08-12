Волонтеры рассказали, что делать с кошкой или собакой, уезжая из зоны обстрела

Если у граждан в время срочной эвакуации нет возможности забрать с собой домашнего питомца, то следует выпустить его из квартиры или отпустить с привязи. Об этом сайту aif.ru рассказала волонтер из города Шебекино Алена Жарова.

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По её словам, благодаря этому животное сможет найти себе корм и воду, и на улице у кошки или собаки гораздо больше шансов выжить.

Она отметила, что оставляя питомца необходимо налить ему воды и оставить корм на первое время.

«Необходимо связаться с координатором волонтёров или администрацией района и сообщить им о необходимости кормления животного или дать согласие на его освобождение», - добавила волонтёр.

Жарова также напомнила что люди «в ответе за тех, кого приручили».

Ранее глава Беловского района Курской области Николай Волобуев призывал местных жителей эвакуироваться в связи с непростой обстановкой из-за попыток ВСУ прорваться вглубь территории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
ТЕГИ:ЭвакуацияДомашние ЖивотныеКошкиСобаки

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