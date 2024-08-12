Волонтеры рассказали, что делать с кошкой или собакой, уезжая из зоны обстрела
Если у граждан в время срочной эвакуации нет возможности забрать с собой домашнего питомца, то следует выпустить его из квартиры или отпустить с привязи. Об этом сайту aif.ru рассказала волонтер из города Шебекино Алена Жарова.
По её словам, благодаря этому животное сможет найти себе корм и воду, и на улице у кошки или собаки гораздо больше шансов выжить.
Она отметила, что оставляя питомца необходимо налить ему воды и оставить корм на первое время.
«Необходимо связаться с координатором волонтёров или администрацией района и сообщить им о необходимости кормления животного или дать согласие на его освобождение», - добавила волонтёр.
Жарова также напомнила что люди «в ответе за тех, кого приручили».
Ранее глава Беловского района Курской области Николай Волобуев призывал местных жителей эвакуироваться в связи с непростой обстановкой из-за попыток ВСУ прорваться вглубь территории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Врио губернатора заявил, что ВСУ применили в Курской области химическое оружие
- Генерал Попов: Российские Ту-95, Су-34 и Ка-52 наводят страх на весь мир
- Генерал Соболев рассказал, как отбросить ВСУ из Курской области
- Волонтеры рассказали, что делать с кошкой или собакой, уезжая из зоны обстрела
- Психолог назвал развод нормой в семейной терапии
- За самую дорогую уязвимость ПО заплатили $10 млн
- Бывший белгородский вице-губернатор Полежаев получил пять лет колонии
- Врио губернатора назвал число погибших в Курской области в результате атак ВСУ
- «Дэдпул и Росомаха» пробил планку сборов в миллиард долларов
- В Курской области под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru